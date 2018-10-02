Большая охота: новое о Скрипале и агентах ГРУ

Куда ведет след "солсберецких" киллеров Петрова и Боширова? Почему на дело в Англию отправили Героя РФ полковника Чепигу? Правда ли, что Чепига-Боширов вывез из Укриаины ее президента Виктора Януковича? Кто мишени спецопераций Кремля последних лет? Что мы узнали о жертве покушения - Сергее Скрипале?

Может ли Россия Путина выбраться из самой себе вырытых ям? Какрвы будут санкции Запада за применение ОВ в Великобритании? Обсуждают эксперт-международник Андрей Федоров, журналисты Андрей Остальский (Великобритания), Аркадий Бабченко (Киев), Сергей Каныгин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 2 октября в 19:05