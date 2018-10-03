Нобелевскую премию по химии присудили за изучение эволюции

Лауреатами Нобелевской премии в области химии объявлены американцы Франсис Арнольд и Джорж Смит, а также учёный из Кембриджа Грегори Уинтер за исследование эволюции. Исследовательница Арнольд награждена за изучение эволюции ферментов, в то время как Смит и Уинтер получат награду за фаговое отображение пептидов и антител. Открытия ученых в Нобелевском комитете назвали "революцией с помощью эволюции". Исследования помогут бороться с аутоимунными заболеваниями, в том числе с раком, который дал метастазы.

В прошлом году премия по химии была вручена швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоакиму Франку, а также британцу Ричарду Хендерсону. Они удостоились награды за изучение криоэлектронной микроскопии. Исследование лауреатов позволило создавать трехмерные изображения клеток и микробов с очень высоким разрешением.

За исключением премии по экономики, награда была учреждена шведским промышленником Альфредом Нобелем. Награды присуждаются 10 декабря, в годовщину его смерти. Денежное содержание премии составляет около миллиона долларов.