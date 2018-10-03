Суд ООН обязал США вывести из-под санкций против Ирана гумпомощь

Международный суд ООН в среду обязал США вывести из-под санкций против Ирана гуманитарную помощь, продовольствие, медикаменты и запчасти для гражданской авиации. Об сообщает Reuters. В ходе слушаний суд признал стороны "воздержаться от действий, которые могут впоследствии усугубить разногласия".

В августе суд ООН приступил к рассмотрению иска к США, поданного Ираном. В Тегеране считают, что Вашингтон нарушил соглашение "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года. Документ предусматривает оказание сторонами взаимного содействия в торговле.

В конце августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран "злоупотребляет" Международным судом ООН, пытаясь оспорить в нем восстановление американских санкций. Глава Госдепартамента указал, что Соединенные Штаты в мае начали восстанавливать отмененные несколькими годами ранее ограничительные меры в отношении Тегерана из-за угрозы, которую представляет для США иранская политика.

Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.