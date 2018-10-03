Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом политика Алексея Навального, арестованного за 20 суток административного ареста за организацию акции протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом пишет в своем твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш из зала суда.

Навальный был признан организатором несанкционированной акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября в Москве. Во время акции, настаивает обвинение, протестующие поцарапали полицейский автомобиль. Это позволило привлечь его по статье "действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу".

Сам политик во время акции находился под арестом в спецприемнике за проведение всероссийской акции протеста против нечестных выборов, прошедшей 28 января.

Текущий арест Навального — 10-й с 2011 года. Без учета нынешнего срока он провел в спецприемнике 172 дня.