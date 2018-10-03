В Индонезии на острове, пострадавшем от цунами, извергается вулкан

На острове Сулавеси в Индонезии началось извержение вулкана. Он выбросил столб пепла высотой 4 километра. Поступают сообщения о новых подземных толчках. За последнюю неделю остров подвергся землетрясению и цунами. Число жертв, по последним данным, превысило 1400. Еще более 2,5 тысячи – ранены.

Спасательная операция в пострадавших районах продолжается. В провинции Сулавеси развернуты дополнительные подразделения армии и полиции. Местные власти опасаются вспышки опасных болезней. Поступают сообщения о нехватке продуктов питания, воды, топлива и жизненно необходимых товаров.

Два подземных толчка произошли утром в пятницу в районе города Палу на острове Сулавеси. Вскоре на Палу обрушилось цунами высотой до нескольких метров. Система оповещения не сработала. Из-за этого погибли в том числе посетители пляже, которые не знали об опасности высоких волн.