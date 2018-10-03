Верховный суд признал незаконным арест обвиняемого по "болотному делу"

Верховный суд России признал незаконным арест обвиняемого по "болотному делу" Владимира Акименкова во время следствия и суда. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката активиста.

Суд отменил все постановления о нахождении Акименкова под стражей. Адвокат заявил, что намерен добиться компенсации морального вреда для своего подзащитного.

В феврале этого года Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро компенсации Акименкову.

Владимир Акименков был арестован в июне 2012 года по делу о беспорядках на Болотной площади. Активист провел в СИЗО около полутора лет. Там он начал терять зрение, но меру пресечения ему не изменили. В декабре 2013 года осужденный был амнистирован в честь двадцатилетия Конституции и освобожден в зале суда.

После освобождения к Акименкову, который является активистом "Левого фронта", несколько раз приходили сотрудники полиции.