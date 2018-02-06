ЕСПЧ присудил компенсацию "узнику Болотной" Владимиру Акименкову

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро компенсации Владимиру Акименкову, осужденному по "Болотному делу".

В решении, опубликованном на сайте суда, подчеркивается, что в отношении Акименкова были нарушены статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые запрещают бесчеловечное обращение и неправомерное продление срока содержания под стражей.

Владимир Акименков, арестованный в июне 2012 года, провел в СИЗО около полутора лет. Там он начал терять зрение, но меру пресечения ему не изменили. В декабре 2013 года осужденный был амнистирован в честь двадцатилетия Конституции и освобожден в зале суда.

После освобождения к Акименкову, который является активистом "Левого фронта", несколько раз приходили сотрудники полиции.

Согласно статистике, опубликованной во вторник, на начало 2018 года Европейский суд по правам человека получил почти 10 тысяч жалоб на российские власти.