Породила ли победа Ельцина путинизм?

25-летие конфликта властей РФ. "Черный Октябрь" 1993 года и его последствия. Какова "долгая история" кризиса 1992-93 годов? Были у силового противостояния социально-экономические причины? Почему успешный для президента Ельцина апрельский референдум 1993 года не привел к компромиссу? Кто был побежден: "красно-коричневая" чума или представительная демократия? Породила ли победа Бориса Ельцина современный путинизм? Неизбежны ли в России имперская реставрация и авторитарное правление?

Обсуждают бывший депутаты ВС РФ: член политкомитета партии "Яблоко" Виктор Шейнис, христианский политик и публицист Виктор Аксючиц, историк Василий Жарков. Прозвучат мнения бывшего депутата ВС РФ юриста Олега Румянцева и бывшего помошника президента России по юридическим вопросам, член-корреспондента РАН Юрия Батурина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 3 октября в 19:05.

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