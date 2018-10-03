В Крыму смягчили приговор Владимиру Балуху. На месяц

Верховный суд аннексированного Россией Крыма смягчил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, обвиненному в хранении патронов и дезорганизации деятельности СИЗО.

Решением суда Балух пробудет в тюрьме не 5 лет, а 4 года и 11 месяцев. Заседание проходило без обвиняемого. Суд смягчил приговор, "учитывая положительную характеристику заключенного".

В ходе заседания общественный защитник Балуха, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, подал ходатайство о присутствии на нем начальника Раздольненского следственного изолятора Валерия Ткаченко, по заявлению которого Балух получил свой второй срок. Суд отказал в этом ходатайстве.

В 2014 году крымский фермер Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в знак протеста против вторжения на полуостров российских войск. После этого у него несколько раз проводились обыски. Во время последнего из них, зимой 2016 года, ФСБ России обнаружила патроны и тротиловые шашки. Фермер утверждает, что ему их подбросили.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского СИЗО, который утверждал, что арестованный его избил. Балух в свою очередь вину отрицал и говорил, что Ткаченко сам напал на него.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел фермера приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В знак протеста Балух объявлял голодовку, но после месяца полного отказа от пищи, чтобы избежать насильственного кормления, согласился ежедневно употреблять минимальный набор продуктов – два стакана овсяного киселя, 70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом.