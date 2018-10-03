Госсекретарь США назвал "опасной эскалацией" поставки С-300 в Сирию

Госсекретарь США Майк Помпео назвал поставку в Сирию российских передовых зенитных комплексов С-300 "опасной эскалацией". Об этом глава ведомства заявил на брифинге, который транслировался Госдепартаментом.

Глава внешнеполитического ведомства отказался сообщать, как именно ответят США на переброску С-300. Он пояснил, что эти системы создают "большой риск" для всех, кто находится в прилегающих районах, а также стабильности на всем Ближнем Востоке.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как министр обороны Сергей Шойгу отчитался о доставке в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. По данным министра, четыре пусковые установки были поставлены в комплекте с локаторами, основными системами определения и машинами управления.

О планах поставки Дамаску С-300 "в течение двух недель" стало известно 24 сентября. Поводом для передачи комплексов в Сирию стал инцидент над Средиземным морем, произошедший 17 сентября. При проведении израильского авиарейда на объекты в провинции Латакия огнем сирийских ПВО был сбит российский самолет Ил-20. Погибли все 15 военнослужащих, находившихся на его борту.

Израиль и США с самого начала резко выступали против поставок С-300 войскам президента Сирии Башара Асада. По заявлению Минобороны России, эти системы призваны частично заблокировать для полетов сирийское воздушное пространство. Израильские СМИ распространили сегодня заявление главы Минобороны Израиля, который в очередной раз подтвердил, что израильская авиация продолжит действовать в сирийском небе для уничтожения иранских военных объектов, несмотря на развертывание С-300.