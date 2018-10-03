Президент России Владимир Путин уволил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Его должность президент предложил занять полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, сообщает агентство ТАСС.

Беглов будет временным исполняющим обязанности губернатора города до осени 2019 года. В сентябре в регионе должны будут пройти выборы.

Беглов родился в Баку, учился в Санкт-Петербурге, работал в ленинградском обкоме КПСС, Ленсовете, руководил Курортным районом Санкт-Петербурга и был вице-губернатором города в 2002–2003 годах. С 2004 года был помощником президента, с 2008-го – по 2012-й заместителем руководителя администрации президента.

Георгий Полтавченко был губернатором Санкт-Петербурга с 2011 года. Его полномочия истекали в 2019 году. Ему предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

В сентябре президент Владимир Путин отправил в отставку глав трех регионов: Астраханской области, Приморского края и Кабардино-Балкарии. В октябре в отставку ушли главы Липецкой и Курганской областей.

До следующих выборов могут смениться до десяти руководителей регионов, сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на близких к администрации президента собеседников.