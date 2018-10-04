Вредные иллюзии. Иван Беляев - о тщете губернаторских выборов

Без малого шесть лет назад, 14 октября 2012 года, в России прошли первые губернаторские выборы после их восстановления. Они состоялись в пяти регионах; в Брянской области победил действующий губернатор Николай Денин. Второе место занял коммунист Вадим Потомский, которого всего через полтора года после этого Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Орловской области.

Затем Потомский триумфально выиграл в Орловской области выборы, показав результат выше, чем когда-то был у спикера Совета Федерации Егора Строева. Он пробыл губернатором три года, отметился громкой скандальной историей с памятником Ивану Грозному, а прошлой осенью перешел на спокойную хлебную должность в аппарате полпреда президента по Центральному федеральному округу. За несколько дней до победы Потомского Путин отстранил от власти Николая Денина в связи с утратой доверия. Потом уголовное дело, и с 2015 года до этой весны всенародно избранный губернатор сидел в тюрьме.

В один день с Потомским губернаторские выборы в республике Коми с блестящим результатом почти в 80% выиграл Вячеслав Гайзер. Через год он был смещен с должности в связи с утратой доверия, тоже попал под суд и, в отличие от Денина, сидит до сих пор.

Эти истории можно нанизывать одна на другую бесконечно. Губернаторские выборы формально вернулись, но Россия не стала от этого подлинно федеративным государством. Россия - президентская диктатура, и все рассуждения о том, в каких регионах провалилась в этом сентябре "Единая Россия" заканчиваются на том простом факте, что любой губернатор от ЛДПР или КПРФ может быть отправлен в отставку росчерком пера до завтрашнего обеда, а в тюрьму - до ужина.

Реэим не только устоял - он даже не покачнулся

Не стану спорить с тем, что эти несколько провалов представляли собой довольно потешное зрелище. В отсутствие реальной оппозиции (ни в одном регионе не было настоящих критиков власти вроде, к примеру, Евгения Ройзмана или Льва Шлосберга), соревнуясь с самостоятельно подобранными соперниками (пресловутый муниципальный фильтр), которые сами пытались проиграть, но, как кляча из анекдота, "не шмогли" - в этих условиях сразу несколько путинских губернаторов потерпели позорные и сокрушительные поражения.

Беда лишь в том, что правящий режимлегко залатает эти бреши. Для губернаторов от "системной оппозиции" слово "системный" окажется куда важнее слова "оппозиция", а в некоторых регионах им на всякий пожарный урезают полномочия - депутаты Законодательного собрания Владимирской области уже запретили избранному губернатору Владимиру Сипягину назначать себе заместителей без согласования с ними.

До следующего года болезненные темы вроде пенсионной реформы поутихнут, в администрации президента сделают нужные выводы, и губернаторские выборы 2019 года станут чередой расправ единороссов над своими марионеточными соперниками. Собственно, и в сентябре этих расправ было множество, в том числе даже и в Москве, просто эти экзекуции немного отошли на задний план на фоне событий в проблемных регионах. Проигрыш Вячеслава Шпорта или Светланы Орловой - болезненный удар по их карьерам, но не более того. Было бы наивно и даже вредно связывать с этими поражениями какие-то политические иллюзии. Правящий режим не только устоял - несмотря на весь медийный шум, он даже не покачнулся.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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