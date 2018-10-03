США выходят из протокола о разрешении споров в суде ООН

США выходят из факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции в Международном суде ООН. Такое решение принял президент Дональд Трамп. Об этом сообщил советник президента США по национальной политике Джон Болтон, пишет Reuters.

Согласно протоколу, подписавшие его страны обязуются решать споры, касающиеся Венской конвенции, в суде ООН. Ранее власти Палестинской автономии оспорили в Международном суде перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Палестинские власти тогда заявили, что Вашингтон нарушил Венскую конвенцию в связи с особым статусом Иерусалима.

Болтон подтвердил, что выход США из протокола связан с иском палестинцев. Из самой Венской конвенции Вашингтон не выходит, сказал Болтон.

Ранее Вашингтон сообщил о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. В США объяснили решение нежеланием палестинцев вести мирные переговоры с Израилем и беспорядками в секторе Газа, который находится под контролем группировки ХАМАС.

Отношения между Израилем и Палестинской автономией обострились на фоне переноса американского посольства в Иерусалим в мае 2018 года. В конце марта в секторе Газа началась акция протеста "Великий марш возвращения". По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе палестинских беженцев, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории Израиля.

С начала протестов погибло не менее 200 палестинцев, две тысячи получили ранения. Власти Израиля возлагают ответственность за гибель людей на группировку ХАМАС.