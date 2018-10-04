"Не нашел девушку, пустил в дело нож". Расистские стихи разделили Германию

Пару дней назад 14-летнюю Иду-Марию Мюллер не знал никто, кроме ее родственников и знакомых. Сегодня ее знает почти вся Германия – благодаря одному стихотворению, прочтенному публично.

В городе Шпайер на юго-западе Германии на днях состоялся поэтический конкурс – в рамках проводимой городским советом по делам молодежи антирасистской просветительской кампании для подростков. Одним из его участников и стала юная Ида-Мария, которая вышла на подиум и прочитала стихотворение, посвященное жгучей для Германии теме – миграции.

Победителя конкурса, согласно правилам, установленным организаторами, определяли простейшим способом: кто получит самые громкие аплодисменты и наибольшее число одобрительных возгласов публики, тот и выиграл. Громче всех поддержали Иду-Марию, хотя в продекламированном ею произведении содержались граничащие с расистскими выпады в адрес иммигрантов. Вроде такого: "Пришел в нашу обетованную немецкую землю человек без паспорта, но с телефоном. Не смог найти себе здесь девушку, так пустил в дело нож". (Это явный намек на недавние события в городе Хемниц, где в результате конфликта с приезжими с Ближнего Востока погиб местный житель. Убийство вызвало массовые демонстрации и беспорядки с участием как обычных граждан, так и членов ультраправых группировок.) Кроме того, в стихотворении выражалось возмущение по поводу "засилья политкорректности" – в частности, того, что слова "негр" и "цыган" ныне считаются оскорбительными.

Ида-Мария Мюллер была отстранена от участия в конкурсе – и проснулась знаменитой. Видеозапись ее выступления быстро разошлась в социальных сетях, где развернулось бурное обсуждение этого события – с прямо противоположными оценками:

"Респект смелой девушке".

Яна Фрайтаг: "Вы вообще слушали то, что продекламировала Ида-Мария Мюллер? Скулеж, нытье – и ненависть к другим как способ решения проблем. Стыдно, что ей хлопали".

У мэра Шпайера Моники Кабс, представительницы христианских демократов, по поводу этих аплодисментов свое мнение: она считает, что речь идет о сознательной провокации, организованной правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). Главным аргументом в пользу этого является то, что Ида-Мария – дочь депутата Бундестага от АдГ Николь Хёхст, известной резкими антимигрантскими заявлениями:

"Яблоко от яблони недалеко падает! Ида-Мария Мюллер, дочь депутата АдГ от Шпайера Николь Хёхст, прочла на конкурсе текст с расистскими фразами".

Сама Николь Хёхст публично выступила в защиту дочери и обратила внимание публики на то, что вскоре после скандала со стихами у двери ее дома появились надписи "Нацисты" и "*** (грубое ругательство) АдГ".

Для правых популистов Ида-Мария Мюллер стала героиней. Активисты региональной организации АдГ земли Северный Рейн-Вестфалия, например, сфотографировались с плакатиками с надписью "Спасибо, Ида-Мария!":

Немецкая пресса отмечает: скандал вокруг Иды-Марии Мюллер – очередное подтверждение того, что последствия миграционного кризиса 2015 года не преодолены и часть общества реагирует на это подъемом расистских настроений. По данным недавнего опроса общественного мнения, 64% граждан Германии считают расизм серьезной проблемой для немецкого общества. Характерно, что даже среди избирателей АдГ таких 37%. Также любопытно, что уровень обеспокоенности проблемой расизма не слишком отличается у жителей ФРГ, имеющих иностранные корни (68%), и "коренных" немцев (63%).

Опрос, правда, проводился еще до событий в Хемнице, которые, по данным социологов, привели к новому росту популярности "Альтернативы для Германии":

"АдГ" уже обгоняет одну из партий правящей коалиции – Социал-демократическую. Падает и рейтинг христианских демократов во главе с канцлером Ангелой Меркель. Работой ее правительства в конце лета были в той или иной степени недовольны около 80 процентов немцев.