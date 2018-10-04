Мэй и Рютте обвинили РФ в "презрении к глобальным ценностям"

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании обвинили Россию в "презрении к глобальным ценностям" – после того, как обе страны в четверг заявили о попытках российской военной разведки осуществить кибератаки против различных международных и национальных организаций.
В совместном заявлении Марка Рютте и Терезы Мэй говорится, что российская военная разведка, ранее известная как ГРУ, не уважает договоренности, которые обеспечивают глобальную безопасность.
Великобритания обвинила Россию в организации хакерских атак, в частности, против Международного антидопингового агентства. Нидерланды в четверг заявили, что в апреле из страны были высланы четверо сотрудников российской военной разведки после попытки хакерской атаки против штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия. Минобороны Нидерландов продемонстрировало их фотографию и данные дипломатических паспортов, по которым они въехали в страну.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна прекратить свое "безответственное" поведение в киберпространстве, и сказал, что союзники по НАТО поддерживают Британию и Нидерланды.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон обсудит с союзниками возможность введения новых санкций против России.
Представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения со стороны Британии, назвав их "адской парфюмерной смесью". Официальной реакции на утверждения Нидерландов пока нет.
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