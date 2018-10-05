Границы без конца. Александр Морозов – о работе для Суркова

В администрации президента продолжается реформа. Входящее в зону ответственности Владислава Суркова (формально он занимает должность помощника президента РФ) управление меняет название и увеличивает штат. Ранее оно занималось Абзахией, Осетией и Донбассом, а теперь станет Управлением приграничного сотрудничества. Под контроль этого аппарата переходит весь "периметр".

Сурков – поэт, философ и обаятельный джентльмен. Но за пределами России он воспринимается как мастер грязных дел во внутренней политике и как главный путинский порученец по Донбассу. В 2013–2014 годах Сурков непосредственно курировал различные группы, занимавшиеся дестабилизацией на востоке Украины. Перед началом четвертого срока Путина появились публикации о том, что Суркова переведут на другую позицию в аппарате Путина. Но произошло обратное: полномочия Суркова по контролю за пророссийскими группировками, по теневому согласованию политических интересов Кремля в соседних странах расширяются.

Очевидно, что это будет воспринято во всех МИДах как однозначное свидетельство: Кремль не планирует уходить от политики "эскалации", а, наоборот, готовится активнее действовать в "приграничной" сфере. Где именно?

Помня, что в свое время в приемной Суркова, занятого борьбой с оранжизмом, висел портрет Че Гевары, можно смело предположить, что в новом Управлении приграничного сотрудничества будет висеть плакат с изречением "Границы России нигде не заканчиваются. В.В. Путин". Граница пролегает там, где вообще существует возможность вести какие-то "неформальные работы" с группами пророссийского влияния. Взломанная почта одного из православных активистов показала, что Сергей Глазьев в 2014 году отправлял "проектные заявки" Суркову. А заявки через Глазьева, Константина Малофеева и Константина Затулина шли самые разные. Они касались не только возможности дестабилизировать русинов на западе Украины, но и (как показала переписка Александра Усовского) участия в выборах в Польше, например. Не все заявки тогда были приняты, что-то было признано нецелесообразным. Но ведь ничто не пропадает зря, все лежит в кладовке и может пригодиться в любой момент.

Везде есть поле для "идеологической работы" в среде пророссийских групп

Во всех европейских столицах помнят о том, что Сурков и его люди были кураторами мобилизации пророссийских сил и организаторами пропагандистских кампаний в Украине, начиная с первого Майдана, во время русско-грузинской войны, конфликта с Эстонией вокруг "Бронзового солдата". В нулевые годы "под него" перешли все те группы реваншистов внутри России и за ее пределами, которые в 1990-е годы координировались движениями Дмитрия Рогозина и Александра Дугина. После 2014 года соседние с Россией страны вынуждены перестраивать свою политику безопасности, а это неизбежно ведет к разоблачениям, касающимся пророссийских политических групп, медиа и экономических посредников. Российские медиа, депутаты и официальные лица в ответ кричат о "русофобии". Все это катится как снежный ком с горы, создавая атмосферу непрерывной эскалации. В российских средствах массовой информации публикуются тексты, авторы которых не скрывают того, что Москва заинтересована в любых сюжетах дестабилизации в любых странах, где Россия видит свои интересы: впереди президентские выборы в Украине, выборы в Европарламент, разгораются внутренние конфликты в Армении и Молдове. Российские политические интересы просматриваются в Греции, Италии, Словакии, Чехии, Германии и т.д. – и везде есть поле для "идеологической работы" в среде пророссийских групп, в газетах, в создании коммуникаций между экономическими посредниками, занимающими обходом санкций, и политическими деятелями из правых и левых партий.

И если в Кремле не планируют менять политический курс в сторону деэскалации, то лучшего специалиста по подрывной работе по всему "периметру", чем Сурков, не найти. Иначе невозможно прочесть создание Управления по приграничному сотрудничеству под его кураторством.

Александр Морозов – журналист и политолог

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