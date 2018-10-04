Правозащитная организация Reach All Women in War ("Помочь каждой женщине в огне войны") присудила премию имени Анны Политковской белорусской писательнице Светлане Алексиевич и индийской гражданской активистке Биналакшми Непрам. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившим в редакцию Радио Свобода

Они получили награду за "смелые выступления против несправедливости, насилия и экстремизма в ситуации продолжающихся в их регионах “забытых” вооруженных конфликтов".

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич много лет выступает против несправедливости на постсоветском пространстве, отмечают организаторы премии. Ее критика российской аннексии Крыма, нарушений прав человека в вооруженном конфликте на востоке Украины и растущего национализма на Украине завоевали ей врагов среди российских и украинских националистов, уверены они.

Биналакшми Непрам родом из индийского штата Манипур, в котором в течение 70 лет длится вооруженный конфликт. В 2007 году правозащитница создала организацию "Женщины Манипура — жертвы вооруженного насилия", которая помогает пострадавшим в конфликте женщинам начать новую жизнь. Из-за угрозы жизни правозащитница была вынуждена уехать из Индии.

Премия имени Политковской вручается организацией Reach All Women in War с 2007 года. Награда названа в честь журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года в Москве.

Ее первым лауреатом в 2007 году стала российская журналистка и правозащитница Наталья Эстемирова, которая была убита через 2 года после этого в Чечне.