"Черный Октябрь" 1993-го: чья взяла?

Чью правоту показали 25-лет, прошедших со времени жестокого конфликта между президентом России Борисом Ельциным и депутатами Верховного Совета РСФСР во главе с Русланом Хасбулатовым и Александром Руцким - о путях дальнейшего развития страны России - обсуждают народные депутаты РСФСР Илья Константинов, Сергей Бабурин, журналист, политолог Дэвид Саттер, статью которого "Когда умерла российская демократия" в сентябре этого года опубликовала газета Wall Street Journal.

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