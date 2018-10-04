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"Черный Октябрь" 1993-го: чья взяла?

Россия. Вице-президент РСФСР Александр Руцкой у Белого Дома. Москва, 03.10.1993

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Обсуждают Илья Константинов, Сергей Бабурин, Дэвид Саттер

Чью правоту показали 25-лет, прошедших со времени жестокого конфликта между президентом России Борисом Ельциным и депутатами Верховного Совета РСФСР во главе с Русланом Хасбулатовым и Александром Руцким - о путях дальнейшего развития страны России - обсуждают народные депутаты РСФСР Илья Константинов, Сергей Бабурин, журналист, политолог Дэвид Саттер, статью которого "Когда умерла российская демократия" в сентябре этого года опубликовала газета Wall Street Journal.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший

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