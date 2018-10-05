В Магасе митингующие требуют отставки главы Ингушетии

На митинге в Магасе начался сбор подписей за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова и ингушского правительства

В Магасе более 10 тысяч человек собрались на митинг в центре города, протестуя против решения о границе с Чечней, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на корреспондента русской службы Би-би-си Илью Барабанова.

Соглашение об административной границе между Ингушетией и Чечней 26 сентября подписали главы двух республик. Конституционный суд Ингушетии дал отрицательный отзыв на законопроект. По мнению судей, подобные вопросы должны решаться на референдуме.

Депутаты парламента Ингушетии проведут новое голосование о ратификации границ с Чечней, – сказал "Эху Москвы" депутат народного собрания Сет-Салим Ахильгов. Он отметил, что предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призывает прекратить митинг. Обращение опубликовано на сайте правительства Ингушетии.