Чечено-ингушское размежевание. Эфир в 21:05

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками. Из документа следует, что Чечне передадут часть Надтеречного района Ингушетии, горную и лесистую местность. Чечня же передаст Ингушетии подобную же территорию на границе с Малгобекским районом.
В республиках тем временем нарастают протестные настроения по поводу переноса границы. Стороны подчеркивают: это не межнациональный конфликт, а вопрос к властям, которые долго отмалчивались
Между тем в Магасе на митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии вышло до ста человек. Правоохранители с применением силы задерживали участников акции.
На фоне ситуации с границами в Северной Осетии и Ингушетии усилилось обсуждение судьбы Пригородного района. В результате министры профильных национальных ведомств были вынуждены встретиться с молодежью.
Ситуацию чечено-ингушского размежевания спорных земель обсуждают правозащитник Александр Черкасов, Москва, политолог Руслан Мартагов, Грозный, политик Руслан Муцольгов, Магас.
Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.
Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.
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