Чечено-ингушское размежевание. Эфир в 21:05

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками. Из документа следует, что Чечне передадут часть Надтеречного района Ингушетии, горную и лесистую местность. Чечня же передаст Ингушетии подобную же территорию на границе с Малгобекским районом.

В республиках тем временем нарастают протестные настроения по поводу переноса границы. Стороны подчеркивают: это не межнациональный конфликт, а вопрос к властям, которые долго отмалчивались

Между тем в Магасе на митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии вышло до ста человек. Правоохранители с применением силы задерживали участников акции.

На фоне ситуации с границами в Северной Осетии и Ингушетии усилилось обсуждение судьбы Пригородного района. В результате министры профильных национальных ведомств были вынуждены встретиться с молодежью.

Ситуацию чечено-ингушского размежевания спорных земель обсуждают правозащитник Александр Черкасов, Москва, политолог Руслан Мартагов, Грозный, политик Руслан Муцольгов, Магас.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.