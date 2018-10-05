В Париже сегодня похоронили Шарля Азнавура

В Париже в пятницу, 5 октября, простились с Шарлем Азнавуром. Национальная церемония прощания с мэтром французской песни прошла в Доме Инвалидов в присутствии первых лиц Франции и Армении, в том числе Эммануэля Макрона и Никола Пашиняна.

Последние почести Шарлю Азнавуру отдавал военный оркестр в мундирах и первые лица государств в черных галстуках. В Доме Инвалидов проходила официальная государственная церемония – особая почесть, которой во Франции удостаивались, к примеру, Симона Вейль, Клод Ланцманн, Мишель Рокар и те, память о ком навсегда осталась в истории Франции. На нее традиционно пригласили первых лиц государства, в том числе бывших президентов Франсуа Олланда и Николя Саркози, политиков, дипломатов, деятелей искусства, кино и всю парижскую элиту.

В прямом эфире церемонию показывали почти все французские телеканалы, а около Дома Инвалидов ее транслировали на больших экранах.