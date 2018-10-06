Расследователи опубликовали копию водительских прав на имя Чепиги

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала фотокопию водительских прав, выданных на имя Анатолия Чепиги. Уточняется, что изображение расследователи получили от анонимного источника. Документ сроком на 10 лет выдан в мае 2009 года в Хабаровске.

По данным расследовательской группы Bellingcat, издания The Insider и источников русской службы Би-би-си Анатолий Чепига, по всей видимости, сотрудник российской военной разведки. Он имеет внешнее сходство с Русланом Бошировым.

В начале сентября власти Великобритании опубликовали сделанные камерами видеонаблюдения фотографии двух человек, которые, вероятно, причастны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018 года. В заявлении полиции говорилось, что они въехали в Великобританию под именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров".

Ранее в Bellingcat объявили, что 9 октября в Палате общин будет обнародовано настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей.

В сентябре Bellingcat и The Insider несколько раз публиковали полученные из неназванных источников документы, имеющие отношение к Петрову и Боширову. В их числе – данные из базы ФМС о выдаче российского паспорта Петрову со штампом "Сведений не давать" и телефоном, якобы принадлежащим Министерству обороны. Кроме того, была опубликована копия учетной карточки гражданина России Анатолия Чепиги из системы "Российский паспорт".

Москва причастность к отравлению Скрипалей отвергает. Президент России Владимир Путин назвал "Петрова" и "Боширова" "гражданскими лицами", в действиях которых "нет криминала".