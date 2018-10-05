Bellingcat объявит настоящее имя "Петрова" 9 октября

Расследовательская группа Bellingcat объявила, что 9 октября в Палате общин будет обнародовано имя второго подозреваемого в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.
К настоящему времени известно, что из двух "агентов ГРУ", давших интервью телеканалу RT и представившихся как Руслан Боширов и Александр Петров, первый, по всей вероятности – это Анатолий Чепига. Он был идентифицирован независимыми расследователями группы Bellingcat и издания The Insider, а также источниками BBC Russian на основании, как заявляют сами расследователи, официальных баз данных российских паспортов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.