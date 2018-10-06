The Times: тролли из РФ манипулируют британскими подростками

Российские тролли пытаются манипулировать мнением британских подростков в социальных сетях. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на американских исследователей.

Собеседники газеты рассказали, что создатели фейковых аккаунтов в Twitter, YouTube, Instagram и Tumblr позиционируют себя как поклонников популярной литературы, кинофильмов, а также как сторонников ЛГБТ- движения. Как утверждается, они публиковали дезинформацию относительно отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в начале марта в Солсбери.

Источники The Times называют действия интернет-троллей "политической войной в промышленных масштабах". Газета утверждает, что работу фейковых аккаунтов координировало Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей". Ее связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют другом российского президента Владимира Путина.

The Times отмечает, что эксперты должны проанализировать более трех миллионов сообщений в социальных сетях. Результаты исследования могут быть опубликованы в самое ближайшее время.

Ранее британские власти обвинили российских троллей в распространении через соцсети ложной информации о Брекзите. Москва эти обвинения отвергает.