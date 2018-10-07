Новые войны. Эфир в 18.05

Есть ли место справедливости и гуманизму в новых войнах? Может ли быть война справедливой, что такое справедливость войны? Как люди могут использовать моральные критерии применительно к такому негуманному делу, как война? Самооборона. Постгероическая эпоха современных войн: борьба за каждого солдата или отсутствие героев? Парамилитарные образования и cложность коммуникаций с ними.

Постимперские войны России: Чечня, Грузия, Украина. Какими способами решает российская интеллигенция "вечные вопросы войны и мира" сейчас, во времена военного конфликта на востоке Украины и странных группировок типа “ЧВК Вагнер”?

О каких вызовах в области международного права и прав человека на войне идет речь сегодня? Кто и как на эти вызовы должен отвечать? Почему сложно прекратить современные войны?

С участниками конференции “Новые войны. Перспективы мира и примирения в ХХI веке” в Сахаровском центре: Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, доклад “Тревога и надежда: Сахаров о термоядерной войне, вооруженных конфликтах и мирном сосуществовании”. Егор Соколов, сотрудник философского факультета МГУ. Доклад “Рождение современной войны”. Арсений Куманьков, преподаватель Школы философии ВШЭ, модератор панели “Мораль и право в современных вооруженных конфликтах”. Василий Жарков, историк, политолог, руководитель программ Мировая политика и Международная политика МВШСиЭН (Шанинки). Доклад “Вечные вопросы войны и мира в гуманистической традиции российской интеллигенции”. Борис Кашников, профессор факультета гуманитарных наук Школы философии ВШЭ, доклад “Лицо справедливой войны: между милитаризмом и пацифизмом”.

В трансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова