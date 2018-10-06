СК опровергает сообщения об "убийстве" пилота вертолета

Следственный комитет опровергает факт "убийства пилота вертолета", при крушении которого погиб замгенпрокурора России. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что ни у одного из погибших не обнаружено огнестрельных ранений.

Ранее в субботу радио "Говорит Москва" со ссылкой на источник сообщило, что пилота якобы убили двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью "Эху Москвы" назвал эту информацию бредом.

По сведениям телеграмм-канала Mash, пассажиры летели с охоты, боеприпасы могли сдетонировать в результате пожара.

Вертолет AS-350 разбился в Солигаличском районе Костромской области 3 октября. На борту находились четыре человека, все они погибли. Среди погибших был заместитель генпрокурора России Саак Карапетян. Предположительно, они летели на охоту.