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СК опровергает сообщения об "убийстве" пилота вертолета

Вертолет AS-350

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Следственный комитет опровергает факт "убийства пилота вертолета", при крушении которого погиб замгенпрокурора России. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что ни у одного из погибших не обнаружено огнестрельных ранений.

Ранее в субботу радио "Говорит Москва" со ссылкой на источник сообщило, что пилота якобы убили двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью "Эху Москвы" назвал эту информацию бредом.

По сведениям телеграмм-канала Mash, пассажиры летели с охоты, боеприпасы могли сдетонировать в результате пожара.

Вертолет AS-350 разбился в Солигаличском районе Костромской области 3 октября. На борту находились четыре человека, все они погибли. Среди погибших был заместитель генпрокурора России Саак Карапетян. Предположительно, они летели на охоту.

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