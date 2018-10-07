Хабиб Нурмагомедов победил Конана Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе. Поединок, который называли одним из главных спортивных событий года, прошел в Лас-Вегасе. Нурмагомедов в четвертом раунде провел удушающий прием, заставив соперника признать свое поражение.

После завершения поединка произошла потасовка между членами команд обеих бойцов, в которую ввязался и Нурмагомедов: он перелез через ограждения и набросился на спарринг-партнера Макгрегора.

В результате торжественная церемония вручения чемпионского пояса в зале не состоялась, Нурмагомедов получил его позже.

Руководство UFC подвергло его поведение резкой критике. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец может быть оштрафован или дисквалифицирован, и сказал, что те, кто ввязывается в драки в зале, организации не нужны. Нурмагомедов на пресс-конференции извинился за свое поведение, сказав, что дома в Дагестане "отец его накажет". Он также сказал, что его поздравил с победой президент России Владимир Путин, который сегодня отмечает 66-летие.

Трое членов команды Нурмагомедова, в том числе его менеджер Ризван Магомедов, были задержаны полицией и впоследствии отпущены.