В омской колонии начались волнения заключенных

В исправительной колонии номер 6 города Омска начались волнения заключенных.

По сообщениям местных СМИ, территория колонии оцеплена. В соцсетях распространяется фотография простыни с надписью "Спасите", которую вывесили заключенные через окно одного из зданий. Координатор организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщает, что в колонии "работают прокуратура, спецназ и росгвардейцы".

На сайте Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что вечером в субботу в колонии произошла массовая драка - после того как "группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных". Также утверждается, что персонал колонии справился с ситуацией "без применения специальных средств" и сейчас обстановка "находится под контролем". Представитель регионального ФСИН, однако, сообщила в воскресенье "Интерфаксу", что организаторы волнений "сохраняют свою позицию".

Портал NGS55 со слов бывшего заключенного, который поддерживает связь с двумя знакомыми в колонии, сообщил, что причина волнений - несогласие с режимом. В конфликте задействовано около 200 человек.

Ольга Романова утверждает, что заключенные объявили голодовку. Причиной беспорядков она называет издевательства над осужденными.

Ранее ряд бывших заключенных сообщил о пытках и издевательствах в нескольких омских колониях. Телеканал "Дождь" недавно опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены издевательства над заключенными в колонии №7 города Омска. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов потребовали проверить сообщения о злоупотреблениях в исправительном учреждении №10.