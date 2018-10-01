"Танцевать голыми": тюремные будни России? Эфир в 21:05

Телеканал "Дождь" в воскресенье опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены издевательства над заключенными в колонии №7 города Омска. На записи, в частности, раздетые догола заключенные сидят на корточках головами к стене, затем танцуют в парах.

"Дождь" утверждает, что запись сделана в 2015 году, о ее источнике телеканал не сообщает. Помимо записи телеканал публикует свидетельства нескольких бывших заключенных этой колонии. Они утверждают, что подвергались сексуальному насилию, истязаниям и издевательствам со стороны надзирателей.

О том, что заключенных в колонии №7 заключенных заставляли танцевать голыми и о существовании видеозаписи с этими танцами ранее сообщал сайт "Сибирь.Реалии" со ссылкой на адвоката организации "Русь сидящая". По информации "Дождя", на видео запечатлен инспектор отдела безопасности колонии №7 Василий Трофимов, которого суд недавно приговорил к двум годам колонии за "превышение полномочий".

Ранее большой резонанс вызвала публикация видео издевательств над заключенными в ярославской колонии №1. Начали появляться публикации об издевательствах в еще нескольких колониях. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов на этой неделе обратился с просьбой провести проверку другой омской колонии – №10.

Ситуацию в омской колонии № 7 и других местах заключения России обсуждают правозащитники Ева Меркачёва, Валерий Борщёв, Николай Кавказский.

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