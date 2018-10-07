В Бразилии 13 кандидатов претендуют на пост президента

В воскресенье в Бразилии проходят всеобщие выборы, на которых гражданам предстоит выбрать президента, парламент и губернаторов. Среди 13 кандидатов на президентскую должность лидирует Жаир Болсонару, которого журналисты прозвали "тропическим Трампом" из-за его шокирующих высказываний и желания радикально изменить политический курс страны.

63-летний Болсонару – капитан армии в отставке и активный правоконсервативный конгрессмен. Согласно опросам, его поддерживает более половины населения. Болсонару неоднократно выражал симпатии в адрес военных, сравнивал гомосексуальность с педофилией, а также заявлял женщине-конгрессмену, что она недостойна того, чтобы быть изнасилованной.

Болсонару обещает вернуть смертную казнь, преодолеть коррупцию и преступность, улучшить отношения с США. Он придерживается ультралиберальных взглядов и заявляет, что неприемлет политику социальных дотаций.

В начале сентября сообщалось, что Болсонару получил ножевое ранение в живот во время встречи с избирателями в одном из штатов на востоке страны. Он счел рану незначительной и продолжил борьбу за пост главы государства.

До начала избирательной кампании наиболее популярным считался бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, однако его не допустили до выборов. В прошлом году он был осужден на 12 лет тюрьмы по делу о коррупции. Вместо него левая "Партия трудящихся" выдвинула на должность кандидата в президенты бывшего мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада.

Кроме Болсонару на высшую должность претендуют два кандидата-евангелика и центрист Беневенуто Дасиолу, называющий себя "посланником Господа". Ожидается, что победитель будет определен во втором туре между Болсонару и Аддадом.

В голосовании вправе принять участие граждане, достигшие 16 лет, то есть около 147 миллионов бразильцев. Для избирателей от 18 до 69 лет участие в волеизъявлении является обязательным.

Бразилия – одно из крупнейших государств мира с населением более 200 миллионов человек. Бразилия входит в международную организацию сотрудничества БРИКС вместе с Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой.