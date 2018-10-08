Во второй тур выборов в Бразилии вышел "тропический Трамп"

Во второй тур выборов президента Бразилии вышли правый кандидат Жаир Болсонару и кандидат от левой "Партии трудящихся" Фернанду Аддад.

В первом туре выборов, прошедших в воскресенье, Болсонару, по предварительным данным, получил более 46 процентов голосов, Аддад - более 29 процентов. Болсонару считался фаворитом выборов, наблюдатели не исключали его победы уже в первом туре.

63-летнего политика журналисты прозвали "тропическим Трампом" из-за его резких и радикальных высказываний и широкой популярности, которую он получил в правых кругах общества. Болсонару - армейский капитан в отставке - неоднократно выражал симпатии в адрес военных, в том числе оправдывал эпоху военной диктатуры в Бразилии. Он обещает вернуть смертную казнь, преодолеть коррупцию и преступность, улучшить отношения с США. Он также обещает бороться с "угрозой коммунизма" и заявляет, что не приемлет политику социальных дотаций.

Его соперника по второму туру, бывшего мэра Сан-Паулу Фернандо Аддада, поддерживает популярный бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, которого не допустили до выборов - он в прошлом году был осужден по обвинению в коррупции и находится в заключении. Второй тур выборов пройдет 28 октября.

В Бразилии также прошли парламентские и губернаторские выборы. В парламент традиционно прошли более десятка партий, наибольших успехов добились "Партия трудящихся" и Социально-либеральная партия Болсонару.

Бразилия – одно из крупнейших государств мира с населением более 200 миллионов человек. Бразилия входит в международную организацию сотрудничества БРИКС вместе с Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой.