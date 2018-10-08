Китайские власти обвиняют экс-главу Интерпола в коррупции

Китайские власти заподозрили в коррупции бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства общественной безопасности КНР, передает CNN. Обвинения связаны с его деятельностью на руководящих постах в Китае.

Накануне Интерпол сообщил, что в воскресенье получил заявление от Мэн Хунвэя о немедленной отставке с должности главы организации.

Глава Интерпола был взят под стражу 25 сентября в Китае при выходе из самолета. Его жена Мэн Грейс рассказала, что за несколько минут до потери связи с мужем она получила с его телефона текст: "Жди моего звонка", а затем – эмоджи с изображением "ножа", что означает опасность. После этого связь с супругом оказалась прерванной.

Мэн Хунвэй ранее был заместителем министра общественной безопасности Китая. После того, как в 2016 году Мэн Хунвэй был избран главой Интерпола, правозащитные группы выражали беспокойство, что это назначение может облегчить преследование политических диссидентов, бежавших из Китая.

Временно исполняющим обязанности главы Интерпола, становится старший вице-президент Ким Чон Ян. Выборы президента состоятся на сессии генеральной ассамблеи этой международной полицейской организации 18-21 ноября в Дубае.