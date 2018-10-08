Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал раздать оружие в каждую семью и каждому взрослому белорусу в случае, если страна вступит в войну. Такое заявлении он сделал при посещении военного полигона в Брестской области на западе страны в конце прошлой недели. Репортаж со словами политика показал минский телеканал СТВ.

В ходе осмотра новых образцов военной промышленности, Лукашенко заявил, что все взрослые граждане страны должны уметь пользоваться оружием.

"Автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним — не дай Бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми. Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины, и так далее: 7 миллионов человек — 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться", — заявил Лукашенко.

В Белоруссии жесткое законодательство в сфере владения гражданским оружием. Согласно исследованию женевского Института международных отношений, Белоруссия находится на 91 первом месте в мире по числу единиц гражданского оружия на 100 человек населения с 6,1 единицей оружия на 100 человек. Это в два раза меньше чем в России (12,3 единицы), в три раза меньше чем в Германии (19.6) и почти в 20 раз меньше, чем в США (120,5).

В июне на совещании в Шкловском районе Белоруссии, Лукашенко предупредил об угрозах государству в случае недостаточно эффективного экономического развития. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", ֫— заявил глава Белоруссии. Он не назвал страну, которая угрожает Минску.