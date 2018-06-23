Лукашенко предостерёг: "А не дай бог, ещё развяжут войну..."

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в субботу в Шкловском районе, куда приехал с рабочим визитом, предупредил об угрозах государству в случае недостаточно эффективного экономического развития. Видеозапись выступления президента размещена на странице телеканала ОНТ в YouTube.

Лукашенко заявил: "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине".

Президент Белоруссии не назвал страну, которая "угрожает" Белоруссии. В апреле этого года он подверг критике ограничения, введённые Москвой на поставки белорусского продовольствия. "Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральных продуктов на свой рынок", - сказал президент, добавив, что подобные действия ломают мировую систему торговли.