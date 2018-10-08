Премия имени Вацлава Гавела присуждена Оюбу Титиеву

Правозащитная премия Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела присуждена главе чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, который сейчас находится под стражей. Об этом на сессии ПАСЕ, которая открылась в понедельник в Страсбурге, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Обращение Оюба Титиева было зачитано с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы. В нем правозащитник пишет об "атмосфере безнаказанности", которая царит в Чечне, и о сфабрикованных уголовных делах, которые сопровождаются, по его словам, пытками и издевательствами. Сам Титиев считает свое уголовное преследование местью за свою работу по поиску пропавших без вести и установлению виновных в гибели людей во время войны в Чечне. Он напомнил о судьбе правозащитницы Натальи Эстемировой, которая была убита.

Титиев был арестован 9 января. Его обвинили в хранении и перевозке наркотиков. Сам он заявляет, что марихуану ему подбросили. Сейчас в Чечне идет суд над правозащитником.

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, как ожидается, будет рассмотрен проект резолюции об изменении регламена, принятие которого теоретически может привести к снятию ограничений на работу российской делегации, введенных после аннексии Крыма. Россия ранее пригрозила, что может выйти из Совета Европы, если ее делегатам не вернут право голоса на сессии. Против восстановления прав российской делегации выступает Украина.