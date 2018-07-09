Суд в Чечне продлил арест Оюба Титиева на полгода

Суд в Чечне продлил на полгода арест главы грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката правозащитника Петра Заикина.

По словам юриста, такой длительный срок ареста объясняется тем, что стороне обвинения понадобится время, чтобы собрать заявленных ею 70 человек свидетелей. Адвокаты Титиева объявили отвод всему составу Шалинского городского суда из-за того, что на судей могло быть оказано давление. В качестве аргументов были приведены высказывания главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о деле правозащитника. Суд не удовлетворил требования защиты.

Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. Он содержится под стражей с января этого. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский. Правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".