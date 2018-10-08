Мэрия Самары объявила аукцион на строительство системы сбора сточных вод вокруг построенного к чемпионату мира по футболу футбольного стадиона. Начальная сумма контракта составляет 245,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

В ходе эксплуатации построенного почти за 19 млрд рублей стадиона выяснилось, что имеющаяся канализация не справляется нагрузкой. Стадион "Самара-Арена" был открыт в конце апреля 2018 года, последним из стадионов чемпионата мира по футболу. На нем прошли шесть матчей турнира.

Строительство стадиона постоянно затягивалось, он считался одним из самых проблемных во время подготовки к чемпионату мира. Источники РБК называли проблемы со строительством одной из причин отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина в сентябре 2017 года.

После турнира около стадиона стали фиксировать просадки грунта, отмечает самарское СМИ 63.ru. В проект благоустройства территории вокруг стадиона стоимостью 109 миллионов рублей включено бурение наблюдательных скважин. Ежегодное обслуживание стадиона обойдется бюджету самарской области в 500 миллионов рублей, отмечал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.