Американский фонд отправит на Луну "капсулу времени" в 2020 году

Американцы решили отправить на Луну так называемую "капсулу времени" – синтетическую ДНК, которую они поместят в специальное устройство и отправят на спутник Земли для "вечного хранения". Об этом сообщает сайт CISION PRWeb ("Сижин ПиАрВеб").

Реализацией проекта, который получил название "Ковчег", займется американский "Фонд за сохранение наследия" (Arch Mission Foundation) совместно с Microsoft, Twist Bioscience Corporation и Вашингтонским университетом.

Капсулу планируют запустить к Луне в 2020 году. В нее поместят около 10 тысяч оцифрованных фотографий, тексты 20 книг и прочие ценные данные. Они будут закодированы в миллиарды синтетических ДНК-молекул и помещены в устройство вместе с инструкцией по расшифровке ДНК. Заключенные в капсулу данные станут первой в истории "коллекцией лунной библиотеки", говорится в материале.

Сейчас авторы проекта предлагают каждому желающему прислать свои фотографии для помещения их в "лунную библиотеку". С этой целью необходимо разместить в любой социальной сети фото с хештегом #MemoriesInDNA.

Arch Mission Foundation является американской некоммерческой организацией, цель которой создание множественных резервных хранилищ знаний о человеке вокруг Солнечной системы, в том числе на Земле. Фонд был основан в 2015 году.