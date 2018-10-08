ЕС призвал Болгарию как можно скорее найти убийц журналистки

Еврокомиссия в понедельник призвала Болгарию как можно скорее провести тщательное расследование убийства журналистки Виктории Мариновой и привлечь виновных к ответственности. Об этом исполнительный орган Евросоюза заявил в своем твиттере, добавив, что "не может быть демократии без свободной прессы".

Болгария занимает 111-е место в мировом рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ". Это самая низкая позиция среди всех стран-участниц ЕС, сообщает Reuters. В список входят 180 стран.

Об убийстве на севере Болгарии директора и ведущей канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно накануне. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Региональный канал TVN, где работала покойная, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал это предполагаемое преступление.

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галисия. В феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куциака с невестой.