Беллингкэт: имя второго подозреваемого по делу Скрипаля – Александр Мишкин

Расследовательская организация "Беллингкэт" утверждает, что ей удалось установить имя второго подозреваемого по делу об отравлении в британском городе Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Речь идет о человеке, которого британская полиция идентифицировала как сотрудника российской военной разведки "Александра Петрова". По данным расследователей, его настоящее имя – Александр Мишкин. В публикации Беллингкэт помещена фотография его паспорта.

Британская полиция утверждает, что покушение на Скрипаля с использованием боевого отравляющего вещества "Новичок" совершили сотрудники ГРУ, приехавшие в начале марта в Британию под именами "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Российские власти отрицали это, интервью с "Петровым" и "Бошировым" было показано по российскому телевидению, в котором они заявили, что являются бизнесменами средней руки, ездившими в Солбсери с туристическими целями. Они ответили отрицательно на вопрос, являются ли они агентами ГРУ. Позже расследователи идентифицировали "Боширова" как полковника военной разведки, Героя России Анатолия Чепигу. Российские власти отрицают это.

Утверждается, что Мишкин по образованию – военный врач, сотрудник ГРУ, что он родился в 1979 году в Архангельской области, получил образование в военно-медицинской академии и позже начал работать в военной разведке. По данным расследователей:

К 2010 году Мишкин переехал в Москву и получил новые документы на имя Александра Петрова. До 2014 года он был зарегистрирован по адресу: Хорошевское шоссе, 76Б (это адрес штаб-квартиры ГРУ). Позже Мишкин и Чепига, как сказано в материале, "переехали в дорогие квартиры".

С тех пор он активно путешествовал – в том числе, как утверждается, на Украину и в самопровозглашенную Приднестровскую республику, в последний раз – во время начала Майдана в Киеве.

В отличие от Чепиги, детали биографии "Петрова" в значительной степени совпадают с настоящими деталями биографии Мишкина: дата рождения, имя и имена родителей.

Звание Мишкина неизвестно. Расследователи предполагают, что за 15 лет службы ко времени отравления Скрипаля он должен был стать подполковником или полковником.

Официальной реакции российских властей на сообщение Беллингкэт пока не последовало. Расследователи собираются опубликовать полную версию доклада об Александре Мишкине во вторник.