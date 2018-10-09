Глава ПФР: средства, изъятые у коррупционеров, пойдут на пенсии

С 2019 года средства, конфискованные у коррупционеров, будут направляться на выплаты пенсий россиянам. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью газете "Известия".

По его словам, в проекте бюджета, внесенном ранее в Государственную думу, эти средства впервые определены как доходы Пенсионного фонда." Сколько поступит, столько и выплатим", отметил глава ПФР.

В конце августа Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В частности, ФБК выяснил, что теща Дроздова владеет дачей на Рублевском шоссе в подмосковном поселке "Николино", рыночная стоимость которой составляет 400 миллионов рублей. Согласно расследованию ФБК , теща Дроздова получила дом в дар от своей дочери. Из-за этого Дроздов получил возможность не указывать эту недвижимостьв декларации. Помимо этого, как сообщает ФБК, Дроздов владеет тремя квартирами в центре Москвы, в том числе - семикомнатной в районе Патриарших прудов, стоимость которой оценивается почти полмиллиарда рублей.

При этом, по данным ФБК, официальная зарплата Дроздова – около 4 миллионов рублей в год, а суммарный доход его семьи за последние 9 лет – 79 миллионов рублей, что в 12 раз меньше стоимости недвижимости, которой семья владеет.

