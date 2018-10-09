Би-би-си: односельчане Мишкина узнали его на фото "Петрова"

Двое жителей родного поселка предполагаемого сотрудника российской военной разведки Александра Мишкина узнали его на распространенных ранее британской полицией фотографиях "Александра Петрова", которого обвиняют в причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Об этом сообщает Би-би-си.

Исследовательская группа Bellingcat накануне сообщила, что, по ее данным, настоящая фамилия "Петрова" - Мишкин, уроженец поселка Лойга Архангельской области. Утверждается, что он является военным врачом и сотрудником российской военной разведки, ранее известной как ГРУ.

Корреспонденты Би-би-си пообщались с тремя уроженцами Лойги, двое из которых узнали Мишкина, с которым были знакомы давно, как на фото его паспорта, опубликованного Bellingcat, так и на фотографиях "Петрова".

Один из собеседников Би-би-си сказал, что Мишкин хорошо учился, увлекался музыкой в стиле техно и был поселковым диджеем. По данным Би-би-си, впоследствии он, возможно, учился в Петербурге в Военно-медицинской академии. Bellingcat со ссылкой на собственные источники сообщил, что Мишкин переехал в Москву не позднее 2010 года. Тогда же он получил документы на имя Петрова.

Bellingcat намерен опубликовать подробности о Мишкине во вторник 9 октября. Ранее расследовательская группа пришла к выводу, что второй обвиняемый в отравлении Скрипалей, известный как "Руслан Боширов", является полковником российской военной разведки, героем России Анатолием Чепигой.