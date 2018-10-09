В Болгарии задержан подозреваемый по делу об убийстве журналистки

Болгарская полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве журналистки Виктории Мариновой, сообщил агентству Reuters источник в правительстве страны. В пресс-службе Министерства внутренних дел отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, пояснив, что представители ведомства сегодня выступят с заявлением по этому делу.

Об убийстве директора и ведущей канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Ее тело вместе с вещами и автомобилем было обнаружено на севере Болгарии в ее родном городе Русе. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Региональный канал TVN, где работала покойная, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал это предполагаемое преступление.

Еврокомиссия в понедельник призвала Болгарию как можно скорее провести тщательное расследование убийства журналистки Виктории Мариновой и привлечь виновных к ответственности. Об этом исполнительный орган Евросоюза заявил в своем твиттере, добавив, что "не может быть демократии без свободной прессы".

Болгария занимает 111-е место в мировом рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ". Это самая низкая позиция среди всех стран – участниц ЕС. В список входят 180 стран.

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галисия. В феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куциака с невестой.