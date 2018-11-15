Отсутствие света. Евгений Фирсов – о православных документах

За перипетиями российско-украинско-турецких церковно-политических споров вокруг томоса об автокефалии, за шумом уголовного и административного преследования критики и едкой сатиры, направленной в сторону служителей и адептов православия, за беспардонным оголением смычки "культ – режим" почти незамеченными остаются "кабинетно-академические" подвижки в жизни этого самого религиозного института. Однако, на мой взгляд, именно эти обстоятельства, которые являются предметом интереса на страницах не самых популярных изданий, блогов и пабликов, способны блокировать необоснованное расширение влияния церкви в обществе в среднесрочной перспективе.

В православии существует негласное табу на критическое изучение документов, которые составляют фундамент учения церкви и официально считаются непогрешимым источником вероучения. При этом зачастую сами эти тексты являются хрестоматийным образчиком коррупции, передергиваний, подлогов, лжи и баснословия. В качестве примера ситуацию вокруг одного из них обрисую чуть подробнее. В 2016 году в Берлине вышло критическое издание одного из фундаментальных документов православия – Актов VII Вселенского собора, впервые за все долгое время существования этого текста. В том же 2016 году мною был переиздан русский перевод этих Актов VII, предпринятый более ста лет назад в Казанской духовной академии.

Собор этот утверждает догматику иконопочитания, многократно провозглашает анафемы как тем, кто не лобызает икон, так и тем, кто имеет сомнения на этот счет – таких людей православная церковь посылает в ад. Западные исследователи и богословы заслуженно сопровождают этот обширный текст самыми критическими оценками. В православной же цивилизации Акты – столп из столпов. Моя оценка степени важности этого собора такова: по сравнению с этим документом Конституция Российской Федерации – это просто трамвайный билетик. Этому тексту более 1200 лет, а православный мир полновесно живет по нему до сих пор, и иного не просматривается, при этом по большому счету никто его никогда не читал.

Тут дело даже не в самом иконопочитании. Дело в том, что православная церковь видит себя единственным светочем христианства, владелицей истины, и, соответственно, грезит мессианскими стремлениями, заявляет монопольные права на религиозное наставление на соответствующих территориях. Напомню, что вплоть до 1905 года отпадение от православия было в России уголовно наказуемым преступлением, да и сейчас вполне себе актуальны сакральные категории "Русский мир", "Третий Рим" и "каноническая территория". На поверку же православная церковь оказывается всего лишь одним из изводов христианства – византийским, "непогрешимым" фундаментом вероучения которого являются документы, которые стыдно показывать сведущим людям. При этом все остальные, неправославные, народы считаются заблудшими, в той или иной мере отпавшими от истины.

Если "непогрешимый" вероучительный документ оказывается тем, чем он в итоге оказался, то не превращается ли сама церковь из светоча христианства в мире в изоляционистскую секту?

До последнего времени прочесть документ, о котором мы говорим, на русском языке было невозможно. Русский перевод столетней давности, во-первых, коррумпирован православными переводчиками, а, во-вторых, читать этот текст вне контроверсии в общем-то бессмысленно. Какой смысл в том, чтобы прочесть, например, фразу "Василий Великий писал то-то и то-то", если она не снабжена сноской, в которой сообщается, что в действительности ничего подобного Василий Великий не писал, что приведенная цитата подложна? Мое переиздание текста снабжено самой обширной контроверсией, 300 страниц текста документа сопровождают комментарии и библиографические справки примерно в таком же объеме. И вот если "непогрешимый" вероучительный документ оказывается тем, чем он в итоге оказался, то не превращается ли сама церковь из светоча христианства в мире в изоляционистскую секту?

После выхода критических и контроверсионных изданий канонических документов исчезает возможность одновременно быть и горячим православным верующим, и компетентным здравомыслящим человеком. Либо ты православный фундаменталист, либо ты соответствующий набор сказок всерьез не воспринимаешь, на всю эту православную богадельню смотришь скептически.

Многие заметные представители интеллектуального авангарда современного российского православия не замедлили откреститься от вскрытой стыдобы. Алексей Дунаев написал в своем блоге: "Итак, вымыслы, легенды, мифы, давным-давно развенчанные – это и есть истинное и непреложное свидетельство Боговоплощения, сама суть Откровения?! И Церковь как столп и утверждение Истины ставит во главу угла подобные бредни? И мы не должны отделять "предание Церкви" от тех "легенд и сказаний", что на нем наросли "со временем"? Если мы уберем эти лживые наросты, то что останется от "предания"? Сказанное относится ко многим пластам всего церковного "наследия". Отделять зерна от плевел тяжело, да и зачем, когда столь привычно и удобно питаться мякиной?"

Андрей Кураев, во-первых, натренированным взглядом обнаружил в вероучительных текстах православия гомо-параллели, а, во-вторых, на одной из неофициальных площадок высказался так: "Мы пройдем через этот кризис, обречены на это, это необходимо, это на пользу Церкви. <...> Не надо упираться рогом и отстаивать все на свете. Есть период, когда, как в детстве, надо принять все, но оставаться навсегда в пеленках не стоит. <...> Крепостные стены полуразрушены, они обросли сарайчиками, но вот теперь видно, что орда идет штурмовать. Что надо сделать? Разрушить предместья. Самим. <...> Поэтому нужна честная дискуссия, но эта дискуссия предполагает определенную компетентность".

Именно по вышеуказанным причинам в православии нет традиции изучения своего вероучительного фундамента. Как только вы погружаетесь в вопросах веры чуть глубже уровня "куличи-кладбища-свечки-иконки-освятить-машину", то тут же начинаете сталкиваться с задокументированной ложью и мракобесием. Во что же веруют православные сербы, румыны, болгары, если у них никогда не было вообще никаких (в России были хотя бы коррумпированные) переводов фундаментальных документов на их родные языки?

Очень многим не нравится экстенсивное разрастание тела православной церкви в обществе. Этот процесс останется бесполезной тратой денег, если не будет сопровожден разрастанием интенсивным, через проникновение церкви в жизнь, в разум каждого человека. Но тем труднее мраку будет приобретать себе новых адептов, чем более доступна и открыта будет информация о том, что же на самом деле представляет собой византийская церковь. Как кто-то сказал: "Тьма – это не противоположность света, тьма – это отсутствие света". Самым страшным противником церкви (не веры, а церкви!) всегда была просвещенность.

Евгений Фирсов – блогер, публикатор православных документов

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