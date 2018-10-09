Украина: военные не наблюдали беспилотник над горящим арсеналом

Украинские военные в понедельник не наблюдали беспилотных летательных аппаратов в небе над складом с боеприпасами в Черниговской области, где со вчерашнего дня происходят взрывы. Об этом командование Воздушных сил Украины сообщило в своем фейсбуке. Так оно прокомментировало слухи о беспилотнике, который якобы мог использоваться в диверсионной операции, направленной на подрыв объекта.

Из населенного пункта Ичня, рядом с которым произошел инцидент, производится эвакуация местных жителей. Власти организовали для них пункты сбора гуманитарной помощи. По предварительной информации, пострадали как минимум несколько жилых домов. В соцсетях распространяются фотографии с изображением застрявших в асфальте снарядов. Спасатели потушили в Ичне четыре очага возгорания, возникших из-за попадания боеприпасов. В зоне взрывов отключено электричество и газоснабжение. Из зоны бедствия вывезли уже более 12 тысяч человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Военнослужащие, полиция и волонтеры патрулируют улицы, пытаясь предотвратить возможное мародерство.

К утру вторника за помощью к врачам обратились более 60 местных жителей. Они пожаловались на плохое самочувствие из-за задымленности. Информации о пострадавших нет. Сообщается, что на территории склада по-прежнему происходят взрывы разной интенсивности.

За последние годы это уже пятый случай возгорания на военных складах Украины. Военная прокуратура в качестве приоритетной называла версию о причастности российских спецслужб. В связи с этими происшествиями правительство выделяло около 100 миллионов гривен на обеспечение безопасности объектов хранения боеприпасов.