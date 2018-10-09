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За девять месяцев из России вывезли 32 миллиарда долларов

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За 9 месяцев 2018-го года отток капитала из России вырос в 2,3 раза и составил 32 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на новые данные Центробанка.

Еще в первой половине года Центральный банк заявлял о существенном росте показателя чистого вывоза капитала в сравнении с аналогичным периодом 2017-го года.

За весь прошлый год отток капитала из России составил 28 миллиардов долларов. В сравнении с 2016-м годом этот показатель, как сообщали тогда зарубежные СМИ со ссылкой на данные Центробанка, вырос в 3,4 раза.

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