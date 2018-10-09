Участницу акции "Долгих лет тюрьмы" арестовали на пять суток

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток активистку, которая 7 октября, в день рождения Владимира Путина, растянула на улице баннер с пожеланием "Долгих лет тюрьмы". Светлану Уткину обвинили в участии в несогласованном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов, сообщает ОВД-Инфо.

Ранее другой участник акции Андрей Граф получил 15 суток административного ареста, а Влад Иванчо и Иван Рубцов – по 10 суток.

По данным "Медиазоны", как минимум один из арестованных не имел отношения к акции. Андрей Граф якобы просто проезжал мимо на самокате, однако суд отказался изучать видеозапись его задержания и допрашивать свидетелей.

В воскресенье несколько оппозиционных активистов были задержаны в Москве. Они принесли к зданию администрации президента карту России, на которой отметили достижения страны за годы правления президента Владимира Путина. Среди главных из них, по мнению активистов, 4-е место в мире по числу самоубийств, 20 миллионов человек, находящихся за чертой бедности, и 77 процентов выпускников вузов, которые хотят уехать из России.