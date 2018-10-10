В ФРГ задержан подозреваемый в убийстве болгарской журналистки

В Германии задержан подозреваемый по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на источники.



ДНК подозреваемого совпал с образцами, обнаруженными на вещественных доказательствах. Жители болгарского города Русе рассказали, что узнали задержанного. Им оказался 21-летний Северин Красимиров. Болгарская полиция уже задержала его жену и тетю.

В свою очередь, частный телеканал bTV со ссылкой на источники передал, что в квартире задержанного был найден мобильный телефон Виктории Мариновой. По данным болгарских СМИ, Красимиров еще 7 октября бежал в Германию, где проживает его мать.

Подтверждения этих сведений из официальных источников пока нет.

Об убийстве директора и ведущей канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Её тело вместе с вещами и автомобилем было обнаружено на севере Болгарии в ее родном городе Русе. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Ранее по делу об убийстве Мариновой был задержан гражданин Румынии украинского происхождения. Позже его отпустили.

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галисия. В феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куциака с невестой.