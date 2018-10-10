В Праге проходит 3-й Форум Бориса Немцова

В Праге начал работу 3-й Форум Бориса Немцова. 9 октября убитому оппозиционному политику исполнилось бы 59 лет.

Главная тема сегодняшней дискуссии "Будет ли у России новый шанс?".

С приветственным словом на открытии форума выступили заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Кафка, лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" в Европарламенте и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, а также дочь убитого политика, основавшая фонд его имени – Жанна Немцова.

"Евросоюзу необходима единая стратегия, чтобы реагировать на агрессивное поведение России, которое та проявляет в последние 10 лет. Одних сакций для этого недостаточно", - заявил Верхофстадт. "Цель России - подорвать единство ЕС и силу Запада", - считает бывший глава правительства Бельгии. По его словам, сейчас в Европейском союзе отсутствует единая политика в отношении России.

В работе форума участвуют российские оппозиционеры – Илья Яшин, Владимир Милов, Сергей Алексашенко. Они намерены обсудить роль гражданского общества в России, агрессивную политику Кремля и будущее российской оппозиции.

Некоторые участники форума примут участие в программе Радио Свобода "Лицом к событию".

Первые два Форума Бориса Немцова проходили в Берлине.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В июле прошлого года судпризнал виновными в убийстве Немцова и приговорил к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет пятерых выходцев из Чечни. Заказчик преступления до сих пор не найден. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.