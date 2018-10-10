Опубликовано фото предполагаемых убийц саудовского журналиста

Турецкие СМИ опубликовали изображения 15 человек, которых президент страны Реджеп Эрдоган назвал "группой убийц", причастной, по его словам, к исчезновению оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Он пропал 2 октября после того, как вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле. По версии СМИ, Хашогги был насильно вывезен из оттуда на черном фургоне к дому саудовского консула. Об этом сообщает Associated Press.

Представители Турции опасаются, что Хашогги мог быть убит властями Саудовской Аравии из-за критики в адрес королевской семьи. В ООН назвали "очевидно насильственным" исчезновение журналиста, а также призвали Турцию и Саудовскую Аравию провести расследование инцидента.

Эр-Рияд отрицает обвинения. По версии сотрудника саудовского консульства, Хашогги якобы просто "ушел" из дипломатического ведомства вскоре после визита. Эрдоган, который взял ситуацию под личный контроль, сказал, что саудовцы должны как можно быстрее представить внятные объяснения случившегося.

Накануне турецкие власти, как утверждалось, получили право на обыск саудовского консульства в рамках расследования по делу Хашогги. На прошлой неделе наследный саудовский принц Мухаммед бин Салман заявил, что его правительству нечего скрывать.

Джамаль Хашогги – директор канала Al Arab News, который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. В своих публикациях он выступал против нынешней политики Эр-Рияда. При этом в 2015 году он опубликовал в саудовской газете "Аль-Хайят" статью "Надо ли Саудовской Аравии видеть в Путине угрозу?". В ней он назвал российского президента "глупым" и "жестоким" лидером, которому "нельзя доверять".